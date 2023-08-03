Кессье не участвовал в двух последних предсезонных играх своей команды, поскольку Барселона активно пыталась его продать. Переговоры о переходе в профессиональную лигу Саудовской Аравии прервались в прошлом месяце после того, как Барселона и Аль-Ахли не смогли прийти к соглашению по сделке. Однако после завершения предсезонного тура "блаугранас" возобновили переговоры с саудовским клубом, информирует The Athletic.

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Согласно источнику, клубы договорились о трансфере ивуарийца за 15 миллионов евро. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Кессье подпишет с Аль-Ахли трёхлетний контракт.

Напомним, что в январе Барселона предлагала Интеру обменять Кессье на Марцело Брозовича. Сейчас Брозович также выступает в чемпионате Саудовской Аравии – за Аль-Наср.

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