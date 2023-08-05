Александрия на своем официальном сайте сообщила о приходе Джевани.

Александрия объявила о трансфере форварда Шахтера

Хавбек подписал контракт на 3 года, присоединившись на правах свободного агента из бразильской Барселоны Эспортиво Капелы (Сан-Паулу, четвертый дивизион чемпионата Бразилии).

За свою карьеру Джевани всего провел 63 матча, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Основная его позиция на поле – правый вингер, но также может сыграть слева в атаке и под нападающим.

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