Александрия объявила о подписании бразильского легионера
5 августа 14:19 - Читати українською
Полузащитник Джевани Рейс Насименто Джуниор присоединился к Александрии.
Александрия на своем официальном сайте сообщила о приходе Джевани.
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Хавбек подписал контракт на 3 года, присоединившись на правах свободного агента из бразильской Барселоны Эспортиво Капелы (Сан-Паулу, четвертый дивизион чемпионата Бразилии).
За свою карьеру Джевани всего провел 63 матча, в которых отметился 6 голами и 4 ассистами. Основная его позиция на поле – правый вингер, но также может сыграть слева в атаке и под нападающим.
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