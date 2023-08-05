Первый тайм встречи на КСК Ника оказался не очень богатым на моменты. Команды провели всего семь ударов на двоих, по два раза попав в створ. Как следствие, и моментов было немного.

Металлист 1925 работал вторым номером, отдав мяч хозяевам и выбегая в контратаки после их ошибок. Благо, позиционная игра Александрии хромала – команде все так же не хватало качественных открываний между линиями и передач на последнюю треть. Центрбеки плохо работали в продвижении, поэтому потерь мяча было достаточно.

Харьковчане должны были наказывать за такой футбол. Так, на 12-й минуте Бычек получил передачу на ход по правому флангу, в завершении эпизода отдав пас на линию полукруга – оттуда пробил Русин. Ростислав имел достаточно времени и пространства для удара, но пробил слишком слабо.

На 35-й же минуте он запорол супермомент. Логинов задумался на своей половине и неуклюже махнул мимо мяча, а Бычек подхватил его и отдал пас Русину. Ростислав качнул все того же Логинова, в то время как Бабогло покинул свою позицию – как следствие, в штрафную врывались сразу два футболиста Металлиста 1925.

Впрочем, вингер решил пробивать сам, даже не подняв головы. И снова удар оказался слабым.

Александрия наказала за расточительство на 38-й минуте в результате подачи с углового. Калитвинцев подал на Бабогла, его выстрел накрыли, однако Шулянский зацепился за отскок и выстрелил с близкого расстояния – 1:0! Это был первый момент подопечных Руслана Ротаня.

Вообще, все обострения хозяев в первом тайме прошли со стандартов. Кроме гола, были две подачи-удары Калитвинцева с углового и штрафного, но Мозиль справился с ними. Русин же перед перерывом мог исправиться за упущенные моменты, приняв диагональ на дальней стойке ворот Шевченко – впрочем, Ростислав подыграл себе рукой.

В итоге, отдыхать команды отправились при счете 1:0. Он мог измениться на старте второго тайма. Калитвинцев выполнил подачу с правого фланга, Кулаков пропустил ее на Шулянского, а тот бахнул в дальний угол – Мозиль спас Металлист 1925! Харьковчане же на 52-й минуте ответили разрезным пасом под выход Сидорову один на один, однако Шевченко был на мяче первым.

Вот, собственно, и вся острота. Оба тренера проводили замены и перестраивались (в частности, Эдмар перешел на игру в два нападающих), однако моментов не возникало. До конца основного времени можно вспомнить только смещение Калитвинцева на линию штрафной с выстрелом в дальний угол – впрочем, Владислав пробил слишком слабо для Мозиля.

Также с дистанции под ближнюю стойку пробивал свежий Калюжный. Получилось медленно и неточно. Гости же после перерыва не нанесли ни одного удара.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Александрии – вторую подряд для подопечных Руслана Ротаня в новом сезоне. Металлист 1925 остается с нулем очков.

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