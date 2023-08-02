"Сборная Украины? Мне скоро исполнится 33 года. Поэтому я не летаю в небесах от хет-трика или чего-то еще. Сегодня ты забил, тебя носят на руках и уделяют много внимания, а завтра ты можешь сыграть неудачно, и все тебя будут топтать или отворачиваться.

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Сейчас много хорошей молодежи, которая показывает качественный футбол. Если надо будет тренерам кого-то заменить, тогда будет небольшой шанс. Амбиции всегда присутствуют, пока занимаешься этим делом и любишь его. Но понимаю с холодной головой, что уже трудно будет вернуться в сборную", – рассказал украинский полузащитник в интервью ютуб-каналу "ВЗБІРНА".

Напомним, что в матче против Габалы Роман Безус оформил первый хет-трик в карьере. Дважды украинец отличался со штрафного. За национальную сборную полузащитник сыграл 24 матча, в которых забил пять голов.

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