Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский Реал. Француз отвергает все предложения других клубов ради своей мечты. Коуч "сливочных" Карло Анчелотти поделился своим мнением о потенциальном переходе.

"Меня не обходит то, что вы там спрашиваете меня о Мбаппе. Я просто не буду ничего отвечать.

Мбаппе в Реал: мадридцы узнали сумму, требуемую ПСЖ

Мы должны быть последовательны в течение всего сезона, поэтому сейчас рано оценивать, что мы собираемся делать в дальнейшем на трансферном рынке. Мы и сами еще не знаем на 100%, что делать. Впереди сезон, в начале которого мы должны иметь правильное настроение и быть преданными игре", - заявил итальянский специалист в комментарии изданию Marca.

Напомним, что Килиан Мбаппе недавно отказался от фантастического соглашения, поступившего из Саудовской Аравии. Действия француза доказывают, что его единственной целью является переход в Реал.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?