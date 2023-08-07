Определились еще два четвертьфиналиста женского чемпионата мира. Счет и обзор матчей Англия – Нигерия и Австралия – Дания читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2023, 1/8 финала

Англия – Нигерия – 0:0 (пенальти – 4:2)

Австралия – Дания – 2:0

Голы: Фурд, 29, Расо, 70

Букмекеры считали действующих чемпионок Европы безоговорочным фаворитом, оценивая их шансы в десять раз выше. На самом же деле кадровые потери Англии и уловки нигерийцев делали ситуацию более ровной. Рэнди Волдрум неожиданно оставил Ошоалу в запасе, сделав игру своей команды непредсказуемой.

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На поле мы увидели противостояние равных соперников. Англию тянула вперед Рэйчел Дейли и перекладина собственных ворот, а Нигерию – командное взаимодействие и VAR, не давший назначить пенальти.

Ключевым эпизодом могло стать удаление Лорен Джеймс (сестры Риса Джеймса из Челси). Англичанка получила очень нелепую красную карточку за то, что наступила на соперницу. Странно надеяться, что такое поведение останется без внимания при наличии видеоповторов.

В конце концов Англия выстояла в меньшинстве остаток основного времени и оба овертайма. Второй раз подряд на ЧМ-2023 пришлось проводить серию пенальти. Нигерию подвели две футболистки, которые били первыми. Именно их промахи привели к вылету. Англия в пятый раз подряд сыграет по меньшей мере в четвертьфинале чемпионата мира. Соперник "львиц" в четвертьфинале определится завтра в матче Колумбии и Ямайки.

В еще одном матче Австралия обыграла Данию, забив по голу в каждом из таймов. В четвертьфинале австралийки сыграют против сильнейшего в паре Франция – Марокко.

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