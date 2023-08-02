Арабский кубок чемпионов, 3-й тур

Группа А

Аль-Шорта – Аль-Иттихад – 1:2

Голы: Мумуни, 80 – Бамасуд, 36, Бензема, 84 (с пенальти)

Группа В

Аль-Хиляль – Видад АК - 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 41, Невеш, 66 – Бухра, 64

Аль-Иттихад с Каримом Бензема в составе одолел на выезде Аль-Шорта со счётом 2:1. Обладатель "Золотого мяча" забил победный мяч с пенальти на 84-й минуте, выйдя на замену в середине второго тайма.

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В параллельной встрече Аль-Хиляль обыграл марокканский Видад АК – 2:1. За саудовцев дебютными голами отличились летние новички команды – Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Что интересно, в обоих случаях им ассистировал правый защитник Сауд Абдулхамид.

По итогам трёх туров Аль-Иттихад единолично возглавил группу А, имея преимущество в 5 очков над ближайшим преследователем. Аль-Хиляль выступил в группе В гораздо хуже: команда Жорже Жезуша набрала 4 очка и отстала от Аль-Садда на три балла, но все же доползла до четвертьфинала турнира.