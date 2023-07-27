Арсенал и Барселона провели товарищеский матч во время турне по США, тогда как Челси и Ньюкасл разошлись миром. Смотрите видеообзор игры в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Арсенал – Барселона – 5:3

Голы: Сака, 13, Хаверц, 43, Троссар, 56, 78, Виейра, 90 – Левандовски, 7, Рафинья, 34, Торрес, 88

Нереализованный пенальти: Сака, 22, (Арсенал)

Челси -– Ньюкасл – 1:1

Голы: Джексон, 12 – Альмирон, 45+4

Каталонцы вышли вперед уже на 7 минуте – Абде Эззалзули прорвался в штрафную по левому флангу и отдал в центр, а Левандовски добил мяч в ворота после сейва Рамсдейла. Сака быстро воспользовался провалом Кристенсена и сравнял счет, а на 22 минуте Букайо не реализовал пенальти.

Рафинья сделал счет 2:2 ударом со штрафного – судьбу эпизода решил рикошет от Эдегора, который находился в стенке. Хаверц вывел "канониров" вперед еще до перерыва, а Троссар во втором тайме оформил дубль. Барселона ответила голом Феррана Торреса на 88-й минуте, но Виейра шикарным ударом поставил точку во встрече. Отметим, что Зинченко пропустил игру.

Ньюкасл и Челси расписали мировую. Мудрик появился в стартовом составе, что помогло лондонцам повести в счете (хотя украинец не участвовал в эпизоде). Неплохая комбинация в центре поля, Мадсен вывел Николя Джексона один на один с вратарем, а нападающий легко реализовал рандеву. Михаил создал момент для Касадеи, но тот пробил мимо ворот.

Ньюкасл ответил ударом Мерфи головой, но Кепа справился. Перед завершением первой половины "сороки" сравняли счет – Кукурелья упустил Альмирона, который наказал за это лондонцев. Во второй половине голов не было, а Мудрика заменили сразу после перерыва.

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