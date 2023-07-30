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Как сообщает The Athletic, Арсенал обратил свое внимание на голкипера Брентфорда Давида Райю. Лондонцы еще не сделали ни одного предложения "пчелам", но ожидается, что клубы в скором времени проведут переговоры. Ранее была информация, что испанцем тоже интересуется Бавария, однако мюнхенцы отказались от его кандидатуры. Райя предпочитает Арсенал, где он может воссоединиться с бывшим тренером вратарей Брентфорда Инаки Каном.

Действующее соглашение голкипера с "пчелами" истекает в 2024 году. Райя выступает за Брентфорд с 2019 года. В общей сложности он сыграл в 161 матче.

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