В пятницу, 28 июля, Арсенал открыл возле клубного стадиона Эмирейтс памятник своему бывшему главному тренеру Арсену Венгеру. Об этом информирует официальный сайт "канониров".

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Венгер тренировал "красно-белых" с октября 1996 года по май 2018 года, за это время он привел клуб к трем чемпионским титулам Премьер-лиги, семи победам в Кубке Англии и 20 последовательным годам участия в Лиге чемпионов.

Венгер провёл во главе "канониров" 1235 матчей и изменил идентичность клуба, создав "современный Арсенал". Влияние Арсена на лондонский клуб выходит далеко за рамки поля. Он сыграл важную роль в проектировании и строительстве лондонского тренировочного центра Колни, а также настоял на переезде с Хайбери на Эмирейтс в 2006 году.

Бронзовую статую Венгера весом в полтонны исполнил скульптор Джим Гай. Её высота составляет 3,5 метра. Статуя изображает Арсена Венгера, который поднимает трофей АПЛ.

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