"У Алекса была небольшая проблема с мышцами, к сожалению. Думаю, он скоро вернется, но жаль, что он не был с нами на протяжении всего турне.

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Отсутствие Райса? Дек получил достаточно сильный удар на тренировке, поэтому мы не хотели рисковать", – цитирует Артету Football.london.

Добавим, что Арсенал и Барселона провели товарищескую игру ночью – "канониры" оказались сильнее (5:3).

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