Аталанта почти за 30 миллионов купила лучшего бомбардира клуба Ла Лиги
29 июля 15:56 - Читати українською
Клуб из Бергамо усилил атакующее звено команды, подписав форварда сборной Мали.
Итальянская Аталанта официально объявила о переходе форварда Альмерии Эль-Билаля Туре. Сообщает пресс-служба клуба.
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Отметим, что детали соглашения, в частности его срок, клуб из Бергамо пока не сообщил.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Аталанта купила 21-летнего футболиста за рекордные для себя 30 млн евро с учетом бонусов
Стоит отметить, что мальварский форвард стал лучшим бомбардиром Альмерии в прошлом сезоне испанской Ла Лиги, забив семь мячей.
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