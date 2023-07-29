Итальянская Аталанта официально объявила о переходе форварда Альмерии Эль-Билаля Туре. Сообщает пресс-служба клуба.

ПСЖ сделал предложение по форварду Аталанты – он уже определился с приоритетом

Отметим, что детали соглашения, в частности его срок, клуб из Бергамо пока не сообщил.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Аталанта купила 21-летнего футболиста за рекордные для себя 30 млн евро с учетом бонусов

Стоит отметить, что мальварский форвард стал лучшим бомбардиром Альмерии в прошлом сезоне испанской Ла Лиги, забив семь мячей.