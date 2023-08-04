Интер предложил за нападающего Вест Хэма Джанлуку Скамакку 24 миллиона евро + 4 млн евро в виде бонусов, но лондонский клуб недоволен этим предложением. Об этом информирует Gazzetta dello Sport. Согласно источнику, в гонку за игрока вклинилась Аталанта.

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"Богиня" готова заплатить Вест Хэму 30 млн евро + процент от будущей перепродажи. Бергамаски могут себе позволить потратить такую сумму после продажи Расмуса Хейлунда в Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что сам Скамакка предпочёл бы перейти в Интер и выступать в Лиге чемпионов.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд