Бывший хавбек Реала Эден Азар так и не нашел новый клуб после ухода из Мадрида.

Бельгиец еще с 3 июня остался без клуба, когда Реал объявил о его уходе, но с тех пор Азар так и не нашел новое место работы, сообщает AS.

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Наиболее настойчивым был бельгийский Моленбек, в котором выступает один из его младших братьев – Килиан. Также интерес проявлял Интер Майами, куда перебрались Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Впрочем, все эти варианты не заинтересовали Эдена.

Напомним, Азар присоединился к Реалу в 2019 году. С тех пор он сыграл в 76 матчах за "сливочных", в которых забил 7 голов и оформил 12 ассистов. Вместе с командой он завоевал 8 трофеев: 1 Лигу чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 титула чемпиона Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 2 Суперкубка Испании.

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