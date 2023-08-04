Хаби Алонсо подписал новый контракт с Байером, сообщает официальный сайт клуба. Стороны продлили действующее соглашение еще на два года – до лета 2026-го.

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Это усложняет задачу Реала. По сообщениям испанской прессы, Алонсо – главный кандидат на замену Анчелотти через год. Однако теперь баск не будет свободен следующим летом. Мадриду придется договариваться с Байером о компенсации.

Алонсо возглавил Леверкузен осенью 2022-го и добился значительных успехов. Он сумел поднять команду от зоны вылета на 6 место Бундеслиги и дойти до полуфинала Лиги Европы.

Байер в это трансферное окно серьезно усилил состав для Алонсо, пригласив Гранита Джаку, Виктора Бонифаса, Йонаса Хофманна и Алехандро Гримальдо.