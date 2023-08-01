Главный тренер Барселоны Хави потребовал от руководства "сине-гранатовых" найти Усману Дембеле равноценную замену. Согласно инсайдеру Саше Тавольери, Матеу Алемани и Деку обратили внимание на вингера Ренна и сборной Бельгии Жереми Доку.

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Согласно источнику, на футболиста в это летнее трансферное окно выходил только Манчестер Сити. При этом чемпион Англии не делал предложение Ренну, а общался исключительно с игроком. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Доку входит в шорт-лист "горожан".

В 2020 году Доку перешел в Ренн из Андерлехта за 26 миллионов евро. За 65 матчей в лагере французской команды Жереми забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач. Контракт футболиста с Ренном рассчитан до лета 2025 года.

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