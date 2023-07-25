Барселона не намерена бороться за нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Недавно французская пресса сенсационно сообщила, что каталонцы попытаются оформить трансфер французского феномена. Однако в Барселоне этот файл не рассматривается.

ПСЖ отважился на отчаянный шаг, чтобы заработать на Мбаппе – все попытки остаются безрезультатными

Согласно информации Mundo Deportivo, у каталонцев не было никакого намерения начинать переговоры по Мбаппе с ПСЖ. В клубе исключают такой сценарий не только из-за финансовых затруднений, но и опасаются, что француз пошатнет сбалансированность раздевалки.

Журналист Ромен Беддук уверен, что за слухами о будущем Мбаппе стоит парижский клуб. ПСЖ таким образом пытается заставить Реал поспешно сделать предложение, изобразив ажиотаж вокруг игрока.

Напомним, что контракт Килана Мбаппе с французским грандом завершается в 2024 году. Нападающий планирует покинуть клуб в статусе свободного агента, что раздражает ПСЖ.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?