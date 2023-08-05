Барселона пытается усилить не только состав первой команды, но и молодёжной. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб подписал 16-летнего таланта Фрайбурга Ноа Дарвиха, который выступает на позиции атакующего полузащитника. Согласно источнику, сделка была завершена. Она обошлась каталонцам в 3 млн евро. С учётом бонусов Фрайбург сможет получить до 5 млн евро.

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Сообщается, что Ноа является одним из самых интересных талантов на своей позиции. Прошлый сезон он провёл в составе второй команды Фрайбурга. Также Ноа является основным футболистом сборной Германии U-17.

Контракт Дарвиха с Фрайбургом истекал в следующем году, и Барселона предприняла меры, чтобы "вундеркинд" оказался в Каталонии. Об этом информирует Barca Universal. В стане "блаугранас" надеются, что он пойдёт по стопам таких воспитанников Ла Масии, как Ламин Ямал, Ансу Фати и Гави.

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