Трансфер Усмана Дембеле из Барселоны в ПСЖ согласован. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, вингер подпишет с парижанами контракт до лета 2028 года, и это случится в ближайшие два дня.

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ПСЖ активировал клаусулу игрока в размере 50 млн евро: 50% этой суммы отправятся Барселоне, другие 50% – самому футболисту и его агенту Муссе Сиссоко.

Согласно Som I Serem FCB, Барселона попросила Дембеле передать 50% своей клаусулы каталонскому клубу, мотивируя это тем, что он покидает Каталонию без наличия своей замены за несколько дней до начала чемпионата Испании. Сообщается, что агент игрока Сиссоко отказались от этой просьбы, заявив, что ни он, ни Дембеле не дадут "блаугранас" больше ни одного евро.

Ousmane Dembélé to PSG, here we go! Medical tests booked, official contract valid until June 2028 will be signed by Saturday #PSG



‘Private’ clause activated on Monday for €50m.



Main part to Barcelona and also part to player side/his agent Moussa Sissoko.



Sealed soon. pic.twitter.com/g4LLItD8DA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023

Таким образом, Барселона получит от ПСЖ 25 млн евро, а не желаемые 50.