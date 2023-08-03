Барселона просила Дембеле отказаться от части своей клаусулы – за игрока ответил его агент
Барселона попросила вингера Усмана Дембеле "подарить" ей 25 миллионов евро.
Трансфер Усмана Дембеле из Барселоны в ПСЖ согласован. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, вингер подпишет с парижанами контракт до лета 2028 года, и это случится в ближайшие два дня.
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ПСЖ активировал клаусулу игрока в размере 50 млн евро: 50% этой суммы отправятся Барселоне, другие 50% – самому футболисту и его агенту Муссе Сиссоко.
Согласно Som I Serem FCB, Барселона попросила Дембеле передать 50% своей клаусулы каталонскому клубу, мотивируя это тем, что он покидает Каталонию без наличия своей замены за несколько дней до начала чемпионата Испании. Сообщается, что агент игрока Сиссоко отказались от этой просьбы, заявив, что ни он, ни Дембеле не дадут "блаугранас" больше ни одного евро.
Таким образом, Барселона получит от ПСЖ 25 млн евро, а не желаемые 50.