Барселона активно работает над поиском замены Дембеле, решившего бежать в ПСЖ. Приоритетным вариантом стал Бернарду Силва. Клуб уже сформировал предложение, которое пришлет Манчестер Сити, сообщает издание Sport.

Дембеле в ближайшее время станет игроком ПСЖ – известны финансовые детали сделки

Каталонцы готовы заплатить за Силву 65 миллионов евро фиксированных (будут выплачены частями) и 10 миллионов легкодоступных бонусов. Это максимальная сумма, которую может отдать Барселона, чтобы вписаться в правила финансового фэйр-плей. В клубе уже рассчитывают на деньги, заработанные от продаж Дембеле и Кессье.

Барселона надеется, что Манчестер Сити примет такое предложение, хоть и отклонил недавно запрос ПСЖ по Бернарду на 80 млн евро. "Блаугранас" делают ставку на желание самого футболиста переехать в Примеру.

Силве тоже придется идти на уступки для трансфера. В первый год Барса может выписать футболисту небольшую зарплату. Португалец должен согласиться на 10-11 миллионов евро годовых.

Португалец выступает за Манчестер Сити с 2017 года. В общей сложности Силва сыграл за "горожан" 306 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с английским клубом рассчитано до 2025 года.