Переход Усмана Дембеле из Барселоны в ПСЖ под угрозой задержки.

Каталонский клуб не хочет отпускать вингера, пока не будут согласованы все финансовые детали, сообщает Mundo Deportivo.

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ПСЖ активировал 50-миллионную клаусулу, прописанную в контракте Дембеле. Барселона имеет право забрать только половину суммы, а вторая достанется французу и его агенту. Впрочем, руководство каталонского клуба убеждено, что лагерь Усмана не выполнил все обязательства со своей стороны. Барса имеет право удерживать игрока до 21 августа, если не будет достигнут компромисс.

Такое развитие ситуации вряд ли понравится ПСЖ. Чемпионы Франции надеялись завершить трансфер Дембеле до 12 августа, когда откроют новый сезон матчем против Лорьяна.

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