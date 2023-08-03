Защитник сборной Португалии и Манчестер Сити Жоау Канселу близок к переезду в Барселону.

Каталонцы вскоре должны объявить об отъезде Усмана Дембеле в ПСЖ. Значительная часть средств, которые Барселона получит за трансфер француза, руководство планирует потратить на усиление команды.

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Как информирует Фабрицио Романо, Жоау Канселу согласовал личный контракт с "блаугранас". 29-летний защитник был целью главного тренера Барселоны Хави с января. В настоящее время каталонцы ведут переговоры с Манчестер Сити по переходу футболиста.

Канселу присоединился к "горожанам" в 2019 году. Часть прошлого сезона португалец провел, выступая за Баварию, которая не захотела оформлять полноценный трансфер.

Действующее соглашение Канселу с Манчестером Сити рассчитано до 2027 года. В общей сложности правый защитник провел в составе английского гранда 154 матча. В активе Жоау девять голов и 22 результативных передачи.

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