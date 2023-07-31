Ситуация с Усманом Дембеле и его вероятным переходом в ПСЖ заставляют каталонцев быстро действовать. Долгое время Барселона следила за полузащитником Манчестер Сити Бернард Силва.

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Как информирует Managing Barça, если Дембеле покинет Каталонию, руководство "блаугранас" сделает все, чтобы подписать Бернарду Силву. Хави ценит полузащитника и видит в нем замену французскому футболисту.

Португалец выступает за Манчестер Сити с 2017 года. В общей сложности Силва сыграл за "горожан" 306 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 59 результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с английским клубом рассчитано до 2025 года.

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