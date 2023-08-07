Главный тренер каталонцев считает, что ему нужны два игрока, чтобы окончательно подготовиться к старту нового сезона. Хави хочет, чтобы в Каталонию перебрались Жоау Канселу и Бернарду Силва.

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По информации Sport.es, Барселона уже сделала официальное предложение Ман Сити в отношении двух португальцев. "Сине-гранатовые" хотят взять их в аренду на сезон, а в контракте Бернарду прописать пункт об обязательном выкупе за 70 миллионов. Большего клуб не может предложить, поскольку зажат рамками финансового фэйр-плей.

Ман Сити готов отпустить Канселу, но предпочел бы избавиться от него окончательно. А вот по поводу Бернарду все не так просто. Хосеп Гвардиола считает Силву очень важным игроком и не хочет его продавать. Кроме того, на полузащитника также претендует ПСЖ, который может заплатить больше и сразу.

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