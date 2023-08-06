Каждое лето не обходится без слухов о камбэке Неймара в Барселону.

На днях каталонский клуб получил очередное предложение пригласить 31-летнего бразильца из ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар феерически вернулся после травмы – Асенсио забил дебютный гол, ПСЖ одержал разгромную победу

Информация поступила от катарского шейха Мабхута Аль-Марри, имеющего тесные связи с французским грандом и президентом Барсы Жоаном Лапортой. Именно он одним из первых говорил о переходе Месси в Интер Майами. Информация о Неймаре также может быть близка к истине.

Mundo Deportivo подтверждает, что Барселона постоянно получает предложения вернуть бразильца, но пока это не входит в планы клуба. Финансовое положение "кулес" не позволяет заплатить компенсацию ПСЖ и покрывать зарплату Неймара даже в случае уменьшения. Кроме того, против трансфера выступает Хави. Главный тренер каталонцев не хочет испортить семейную атмосферу, которую удалось построить за прошлый сезон. Хави отлично знает высокий игровой уровень Неймара, но также помнит о регулярных скандалах, сопровождающих карьеру экс-партнера.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов в истории, по очереди побивших трансферный рекорд