Вратарь Ювентуса и сборной Польши Войцех Щенсны может заменить Яна Зоммера в воротах Баварии. Об этом информирует La Repubblica.

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Согласно источнику, новый спортивный директор "старой синьоры" Кристиано Джунтоли готов покинуть США и вернуться в Европу ради переговоров с Баварией по поводу этого трансфера. Именно в США сейчас находится вся делегация Ювентуса – команда проводит турне по стране.

Ян Зоммер в ближайшее время должен подписать контракт с Интером, поэтому Бавария ищет голкипера, который сможет составить конкуренцию Мануэлю Нойеру в следующем сезоне. Ранее мюнхенский клуб отдал в аренду в Штутгарт на один сезон вратаря Александера Нюбеля.

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