Форвард Тоттенхэма Харри Кейн еще сохраняет возможность перебраться в Баварию.

Представители Баварии отправились в Лондон на переговоры с президентом клуба Дэниелом Леви, сообщает Фабрицио Романо.

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Отмечается, что мюнхенцы предложат более 80 млн евро – больше, чем последнее предложение "рекордмайстера".

Напомним, что Кейн в прошлом сезоне провел 49 матчей за Тоттенхэм, отметившись 32 голами и 5 ассистами. Харри является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ (213 голов, впереди только Алан Ширер – 260 забитых мячей).

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