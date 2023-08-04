Вратарь сборной Украины и Шахтера Анатолий Трубин может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Бенфика активно готовится к сезону 2023/24. В поисках усиления лиссабонский клуб обратил свое внимание на голкипера Шахтера Анатолия Трубина.

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"Горняки" планируют получить за своего игрока около 20 миллионов евро. Бенфика уже начала переговоры с украинским клубом и готовит предложение, но оно будет ниже, чем запросы Шахтера. Об этом сообщил журналист Бруно Андраде.

Напомним, что Анатолием Трубиным также интересовался Интер, однако из-за больших требований донецкого клуба итальянцы отказались от трансфера.

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