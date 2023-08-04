Форвард Сельты Санти Мина был приговорен к четырем годам тюремного заключения после решения его судебной апелляции по делу о сексуальных домогательствах. С тех пор клуб из Виго общался с юристами по поводу одностороннего расторжения соглашения.

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Как информирует официальный сайт галисийского клуба, в пятницу, 4 августа, Сельта всё-таки расторгла контракт с Миной. Это случилось после тщательного правового анализа. Сообщается, что клуб заручился поддержкой Ла Лиги.

Отметим, что Мина был осуждён за сексуальное насилие над женщиной в автофургоне в Альмерии в 2017 году.

Прошлый сезон Мина провёл в аренде в составе саудовского Аль-Шабаба. Сельта дала понять игроку, что больше не выпустит его на поле. Изначально галисийский клуб предложил Мине уйти в аренду или договориться о расторжении контракта. Однако Санти отклонил это предложение.

Срок соглашения Мины с Сельтой был рассчитан до лета 2024 года. Напомним, что сейчас команду из Виго тренирует Рафаэль Бенитес.

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