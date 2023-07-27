Безус оформил первый в карьере хет-трик и принес Омонии победу – видео гениальных ударов со штрафных
Полузащитник Омонии Роман Безус провел едва ли не лучший матч в своей жизни.
Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
Габала – Омония – 2:3
Голы: Алаш, 4, 62 – Безус, 45+1, 50, 82 (пен.)
Безус и компания приехали в гости к Габале. Начало встречи оказалось для Омонии провальным – пропущенный мяч от Айюба Алаша.
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Когда до перерыва оставались считанные секунды, Омония заработала штрафной на расстоянии 30 метров. К мячу подошел Роман Безус и эффектно закрутил под ближнюю штангу.
В дебюте второго тайма история повторилась. Еще один штрафной, и еще одно гениальное исполнение от Безуса!
Алаш дублем пытался поспорить с украинцем, однако именно Роман решил стать лучшим игроком матча. Под занавес встречи Омония заработала пенальти, и наш легионер уверенно его реализовал. 3:2 – киприоты имеют преимущество перед домашним матчем.
Для 32-летнего Безуса это первый хет-трик в карьере. Раньше было всего 4 дубля за Ворсклу, Гент (2) и молодежную сборную Украины.
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