Лига конференций. 2-й раунд квалификации, ответный матч

Омония – Габала – 4:1, по сумме двух матчей – 7:3

Голы: Безус, 5, 30, Ланг, 38, Семеду, 59 – Исайя, 56

Первая игра между Габалой и Омонией завершилась победой последних, а Роман Безус стал главным героем, оформив хет-трик.

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Ответный матч продолжил результативную серию украинца. Уже на 5-й минуте Безус со второй попытки переправил мяч в ворота. А на 29 минуте Роман реализовал пенальти, забив пятый гол в ворота Габалы в противостоянии.

Омония разбила Габалу по сумме двух матчей и уверенно вышла в третий раунд квалификации.

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GOAL! Omonia Nicosia 1-0 Qabala FK



️ Roman Bezus

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