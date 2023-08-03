Безус продолжает зажигать в еврокубках – видео дубля украинца
Полузащитник Омонии Роман Безус остается безудержным в Лиге конференций.
Лига конференций. 2-й раунд квалификации, ответный матч
Омония – Габала – 4:1, по сумме двух матчей – 7:3
Голы: Безус, 5, 30, Ланг, 38, Семеду, 59 – Исайя, 56
Первая игра между Габалой и Омонией завершилась победой последних, а Роман Безус стал главным героем, оформив хет-трик.
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Ответный матч продолжил результативную серию украинца. Уже на 5-й минуте Безус со второй попытки переправил мяч в ворота. А на 29 минуте Роман реализовал пенальти, забив пятый гол в ворота Габалы в противостоянии.
Омония разбила Габалу по сумме двух матчей и уверенно вышла в третий раунд квалификации.
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