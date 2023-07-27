Вратарь сборной Румынии Ионуц Раду на правах аренды перешел из Интера в Борнмут. Об этом информирует официальный сайт "вишен". Аренда предполагает право выкупа. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал о том, что английский клуб сможет выкупить вратаря у Интера за 8 млн евро.

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Раду стал четвёртым новичком команды в летнее трансферное окно. Румынский голкипер известен тем, что допустил фатальную ошибку в матче с Болоньей конце сезона 2021/22, которая стоила его команде Скудетто. Тогда Милан опередил "нерадзурри" в турнирной таблице и выиграл чемпионат. С тех пор фаны "россонери" считают румына одним из героев чемпионского сезона.

В прошлом сезоне Раду находился в аренде в составе Кремонезе и Осера.

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