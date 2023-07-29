Товарищеский матч

Борнмут – Аталанта – 1:3

Голы: Сенеси, 40 – Меле, 6, Копмейнерс, 36, Лат, 86

В субботу, 29 июля, Борнмут сыграл на своём поле контрольный матч с Аталантой, в котором уступил со счётом 1:3.

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Центральный защитник английского клуба Илья Забарный провёл на поле весь матч. Он стал одним из трёх игроков своей команды, которые избежали замен – наставник "вишен" Андони Ираола произвёл в этой встрече 8 замен. Вместе с украинцем всю игру без замен в составе хозяев провели только левый защитник Милош Керкез и вингер Джейдон Энтони.

Следующий контрольный матч команда Забарного сыграет с Лорьяном 5-го августа.

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