Борнмут ведёт переговоры со звездой Серии А – чемпион Европы может стать партнёром Забарного
Полузащитник Фиорентины Гаэтано Кастровилли близок к переезду в английскую Премьер-лигу.
Кастровилли в ближайшие дни станет игроком Борнмута. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Фиорентина согласовала трансфер своей "десятки" с английским клубом. Согласно источнику, сделка практически завершена.
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Сообщается, что Кастровилли обойдётся "вишням" в 12 миллионов евро + бонусы. Борнмут уже согласовал с игроком личный контракт.
Согласно инсайдеру Николо Скиры, Кастровилли подпишет контракт до лета 2028 года с окладом в 3 млн евро за сезон. Также игрок может заработать себе дополнительные бонусы, в связи с чем его зарплата вырастет до 4 млн евро в год.
Напомним, что Кастровилли является действующим чемпионом Европы в составе сборной Италии.