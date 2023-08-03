Кастровилли в ближайшие дни станет игроком Борнмута. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Фиорентина согласовала трансфер своей "десятки" с английским клубом. Согласно источнику, сделка практически завершена.

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Сообщается, что Кастровилли обойдётся "вишням" в 12 миллионов евро + бонусы. Борнмут уже согласовал с игроком личный контракт.

Согласно инсайдеру Николо Скиры, Кастровилли подпишет контракт до лета 2028 года с окладом в 3 млн евро за сезон. Также игрок может заработать себе дополнительные бонусы, в связи с чем его зарплата вырастет до 4 млн евро в год.

Напомним, что Кастровилли является действующим чемпионом Европы в составе сборной Италии.