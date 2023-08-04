Боруссия подписала из Нюрнберга форварда Джермейна Нишальке, сообщает официальный сайт клуба. Дортмунд оформил аренду на один сезон с последующим правом выкупа 20-летнего футболиста.

Боруссия Д оформила трансфер хавбека Баварии

Нишальке станет усилением для второй команды Боруссии, которая будет играть в третьей лиге. Однако трансфер вызвал большой резонанс среди болельщиков BVB. Все из-за фамилии парня.

Боруссия презентовала Джермейна словами "хорошая фамилия" и потроллила главного врага – Шальке. Переход Нишальке обещает Дортмунду маркетинговый успех – фаны массово заинтересованы в футболке с такой фамилией.