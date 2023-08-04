Боруссия Д потролила Шальке, подписав форварда с идеальной фамилией
4 августа 10:58 - Читати українською
Дортмундская Боруссия развлекла фанатов трансфером в молодежную команду.
Боруссия подписала из Нюрнберга форварда Джермейна Нишальке, сообщает официальный сайт клуба. Дортмунд оформил аренду на один сезон с последующим правом выкупа 20-летнего футболиста.
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Нишальке станет усилением для второй команды Боруссии, которая будет играть в третьей лиге. Однако трансфер вызвал большой резонанс среди болельщиков BVB. Все из-за фамилии парня.
Боруссия презентовала Джермейна словами "хорошая фамилия" и потроллила главного врага – Шальке. Переход Нишальке обещает Дортмунду маркетинговый успех – фаны массово заинтересованы в футболке с такой фамилией.
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