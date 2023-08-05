Трансферная сага Харри Кейна окрашивается новыми красками. Президент Тоттенхэма Даниэль Леви всеми силами хочет оставить англичанина в клубе.

Мюнхенская Бавария пытается подписать английского форварда Тоттенхэма Харри Кейна.

Интер подписывает вратаря по хитрой схеме – Трубина в Милане не будет

Немцы делали ряд предложений, но "шпоры" отклоняли их одно за другим. Вчера, 4 августа, руководство мюнхенцев поставило ультиматум президенту англичан, сделав последнее предложение.

Как сообщает издание Bild, Бавария не дождалась никакого ответа в указанный срок. Президент Тоттенхэма Даниэль Леви проигнорировал предложение немцев и вместе с семьей отправился на 2-недельный отдых в Майами.

Бавария договорилась с Кейном. Если сейчас трансфер сорвется, то форвард переедет в Мюнхен летом 2024 года свободным агентом. А чемпионы Германии подыщут другой вариант на следующий сезон.

Напомним, что Кейн в прошлом сезоне провел 49 матчей по Тоттенхэму, отличившись 32 голами и 5 ассистами. Харри является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ (213 голов, впереди только Алан Ширер – 260 забитых мячей).

10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы