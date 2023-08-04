"Я доволен дебютом Ризныка. Да, было несколько моментов, где он мог лучше сыграть ногами. А в общем по игре, в том числе по игре на выходах, все хорошо.

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Считаю, что у нас четыре замечательных вратаря. Кроме Дмитрия Ризныка и Анатолия Трубина, это также и Денис Твардовский с Тимуром Пузанковым, которые в случае необходимости могут выйти и помочь команде. Да, Трубин и Ризнык – ребята с опытом, но конкуренция у нас высока, к каждому футболисту серьезные требования. Поэтому на поле будет играть сильнейший", – цитирует легенду "горняков" Xsport.

Напомним, что Дмитрий Ризнык сыграл в двух последних матчах Шахтера. Трубин на встречу против Вереса остался в запасе.

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