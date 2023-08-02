Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом игрок написал в своем twitter-аккаунте.

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"Вот и все, ребята! Вы дали мне все. Я дал вам все. Мы сделали это вместе", – написал Буффон, лаконично попрощавшись с болельщиками.

Этим летом Джанлуиджи поступали выгодные предложения из Саудовской Аравии, но он отклонил все варианты. В январе Буффону исполнится 46 лет.

Легендарный вратарь поиграл в своей карьере за Парму (дважды), Ювентус и ПСЖ. Он провел 657 матчей в Серии А, 124 встречи в Лиге чемпионов и рекордные 176 матчей за сборную Италии.