Испанский Реал Сосьедад арендовал нападающего РБ Лейпциг Андре Силву. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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По официальным данным, арендная сделка игрока рассчитана на один год – до окончания сезона 2023/24. У испанцев будет право выкупа игрока по завершении аренды.

По итогам последнего сезона 27-летний футболист забивал и отмечался голевыми передачами по девять раз в 44 матчах. Сейчас Андре еще восстанавливается от травмы колена, так что к началу сезона может и не успеть восстановиться.

Напомним, португалец известен своими выступлениями в составе Милана, РБ Лейпциг, испанской Севилье и Порту. Также Силва был лидером немецкого Айнтрахта, но из-за травмы результативность игрока сильно снизилась.

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