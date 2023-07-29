Экс-полузащитник Динамо Мохаммед Кадири наконец-то присоединился к новому клубу после почти годичного простоя.

Кадири официально стал игроком Араз-Нахчывана из Азербайджана, сообщает Instagram клуба.

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Опорник перебрался в новичка элитного дивизиона чемпионата Азербайджана на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. Таким образом, Мохаммед станет соперником Владислава Кулача, который защищает цвета Зиры.

Напомним, что Динамо разорвало контракт с Кадири в марте этого года, при этом он не сыграл ни одного матча в минувшем сезоне.

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