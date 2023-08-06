"Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, когда пришел в Сити. Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многие вещи, он словно заново изобрел мой мозг.

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Быть защитником в команде Пепа очень приятно. У него большие ожидания от любого, кто хочет играть в основе. Приятно когда ты выполняешь на тренировках то, что он требует, а потом видишь, как это работает в игре. Мне это очень нравится, я учусь. Каждый год что-нибудь новое.

Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чем-то, ты получаешь от этого большее удовольствие. Сейчас и я, и мои партнеры по команде счастливы, и именно при таких условиях мы можем лучше проявить себя", – Daily Mail.

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