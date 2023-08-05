Коламбус Крю с Евгением Чеберко в составе вылетел из Leagues Cup. Об игре читайте на "Футбол 24".

Leagues Cup, 1/16 финала

Коламбус Крю – Миннесота Юнайтед – 3:3 (серия пенальти – 3:4)

Голы: Мейнехе, 42, Мецан, 51, Рамирес, 83 – Хлонгвейн, 17, 54, Дотсон, 90

В поединке Кубка лиги МЛС в старте Коламбус Крю вышел Евгений Чеберко. Первый тайм завершился ничьей 1:1 – на гол Хлонгвейна ответил Мейнехе перед перерывом. Чеберко заработал желтую карточку, а уже на вторую половину не вышел.

Чеберко официально дебютировал в США – экс-защитник сборной Украины помог своей команде одержать победу в кубковом матче

Команды же показали результативный футбол после перерыва, обменявшись еще двумя голами. Поскольку сильнейшего за 90 минут выявить не удалось, то игра перешла в серию пенальти, где победу добыла Миннесота Юнайтед.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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