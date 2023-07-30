Челси – Фулхэм: онлайн-трансляция товарищеского матча – Почеттино включил Мудрика в заявку
30 июля 22:24 - Читати українською
Челси проводит товарищескую встречу с Фулхэмом. Составы и онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24".
Лондонцы сыграют очередной контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Новым соперником команды Маурисио Почеттино стал Фулхэм. Встреча стартовала в 21:45 по киевскому времени, а посмотреть матч можно на YouTube-каналы Сетанта Спорт. В предыдущих трех матчах Челси одержал две победы и ничью.
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