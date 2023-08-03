Челси согласовал с Брайтоном трансфер Санчеса, сделка обойдётся лондонскому клубу примпрно в 20 млн фунтов стерлингов. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Сообщается, что "чайки" также получат ряд бонусов на сумму около 5 млн фунтов. Сам Санчес также желает продолжить карьеру в Челси – он уже дал своё согласие на переход в стане "синих". Вратарь молодёжной команды лондонского клуба Гейбриел Слонина уйдёт в аренду.

Согласно источнику, переговоры Челси с Брайтоном по полузащитнику Мойзесу Кайседо продолжаются отдельно от этой сделки.

Напомним, что в прошлом сезоне Челси рассчитывал на двух вратарей – Эдуара Менди и Кепу Аррисабалагу. Однако ни один из них не убедил ни Томаса Тухеля, ни Фрэнка Лэмпарда.

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