Защитник сборной Франции и Монако Аксель Дисаси продолжит свою карьеру в Челси.

Защитник "синих" Уэсли Фофана получил очередную серьезную травму. Француз разорвал крестообразную связку и пропустит от шести до девяти месяцев. Поскольку Челси потребовалось усиление в центр обороны, они обратили свое внимание на защитника Монако Акселя Дисаси.

Челси пытается вытащить Мбаппе из ПСЖ – Мудрик может получить элитного конкурента или уйти

Как информирует L'Équipe, монегаски и лондонцы пришли к принципиальному согласию относительно французского футболиста. Челси заплатит за 25-летнего Дисаси около 45 миллионов евро без учета бонусов. Ожидается, что защитник подпишет контракт на пять сезонов – до 2028 года.

Аксель перешел в Монако из Реймса в 2020 году. В общей сложности центральный защитник сыграл в 129 матчах. В активе Дисаси 12 голов и четыре ассиста.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023