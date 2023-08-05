В своих соцсетях Челси сообщил о переходе 25-летнего испанца. Вратарь Роберт Санчес подписал соглашение с лондонцами на 7 сезонов – до 2030 года.

Челси оформил трансфер защитника сборной Франции – снова большие деньги и долгий контракт

Пресс-служба клуба не разгласила детали контракта, однако Daily mail отмечает, что сумма трансфера составляет 25 миллионов фунтов. Санчес стал седьмым игроком, которого Челси подписали летом.

Испанец выступал за Брайтон с 2020 года. В целом за "чаек" он сыграл 90 матчей, пропустив 102 гола. Во время кампании 2021/22 Санчесу удалось сохранить свои ворота "сухими" в 11 встречах, что является рекордом Брайтона в АПЛ.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023