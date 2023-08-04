Центрбек сборной Франции и Монако Аксель Дисаси продолжит карьеру в АПЛ рядом с Михаилом Мудриком.

Дисаси стал игроком Челси, сообщает официальный сайт клуба. По традиции новых владельцев французу выписали длинный контракт – на 6 лет.

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Аксель обошелся лондонцам в 45 миллионов евро. Это уже второй центрбек Монако, которого Челси приобрел за последний год – зимой по такому маршруту поехал Бадиашиль.

Дисаси должен стать заменой Фофана, получившего очередную тяжелую травму. 25-летний защитник выступает за сборную Франции и стал вице-чемпионом мира-2022.

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