Колвилл подписал новый шестилетний контракт с возможностью продления еще на один год. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

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Колвилл является выпускником академии "синих", он начал тренироваться с Челси в 8-летнем возрасте. В июле Леви помог сборной Англии выиграть чемпионат Европы среди юношей до 21 года.

20-летний футболист провел предсезонку под руководством главного тренера Маурисио Почеттино, и аргентинский специалист оценил умения Колвилла. "Я поговорил с тренером, и он заверил меня в том доверии, в котором я нуждался. Он говорил со мной не просто как с игроком, а как с человеком. Это имело большое значение", – заявил футболист.

В прошлом сезоне Леви выступал в составе Брайтона на правах аренды.

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