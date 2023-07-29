Трансфер Угочукву обойдётся "синим" в 23,1 млн фунтов (27 млн евро). Об этом информирует Sky Sports.

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Согласно источнику, в настоящее время тренерский штаб Маурисио Почеттино совместно с клубным руководством решает, отправлять ли 19-летнего игрока сразу в аренду или нет. Сообщается, что боссы лондонцев склоняются к тому, чтобы отправить Чимуанью в аренду в Страсбур – клуб, в котором руководители Челси владеют контрольным пакетом акций.

В прошлом сезоне Угочукву сыграл за Ренн 26 матчей, в том числе против Шахтёра в Лиге Европы. Именно Чимуанья не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против "горняков".

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