Парижский гранд выставил своего лучшего игрока на трансфер, поскольку француз не намерен продолжать соглашение с клубом. Совершенно неудивительно, что ряд команд пытаются договориться с ПСЖ по трансферу Килиана Мбаппе.

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Как сообщает Daily Record, владелец Челси Тодд Бели провел прямые переговоры с Нассером Аль-Хелаифи по поводу вероятности перехода француза. Чтобы удовлетворить аппетиты ПСЖ, лондонцы готовы предложить за Мбаппе не только деньги, но и нескольких игроков, имена которых не разглашают.

Заметим, что возможный переход француза в Челси поставит под вопрос будущее Михаила Мудрика. Мбаппе и украинский вингер любят играть на фланге слева со смещениями в центр. С приходом Килиана Мудрик может оказаться на скамейке, или вообще стать частью сделки с ПСЖ.

Французский феномен недавно отказался от фантастического предложения Саудовской Аравии. Килиан Мбаппе не отступает от своего плана и собирается пробыть в столице Франции до окончания своего контракта.

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